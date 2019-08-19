Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep - CANLI SKOR

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13' Fenerbahçe' de Moses penaltı vuruşundan yararlanamadı.

12' Fenerbahçe bir kez daha Emre Belözoğlu'nun düşürülmesi sonucu penaltı kazandı.

6' Gol... Fenerbahçe 1-0 Gazişehir Gaziantep (Moses- Penaltı)

6' Max Kruse'nin ceza sahası içinde düşürülmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

5' Fenerbahçe penaltı vuruşu kazandı.

1' Fenerbahçe sol kanattan Garry Rodrigues ile hızlı geldi ve maçtaki ilk köşe vuruşunu kazandı.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, yeni sezonu Gazişehir Gaziantep maçıyla açıyor.

Geçtiğimiz yıl şampiyonluktan uzak bir görüntü sergileyen ve ligi 6. sırada bitiren sarı-lacivertliler, iyi bir başlangıç yapıp sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor.

Kanarya, dört farklı skorla Gazişehir'i mağlup ederse 4 yıllık aranın ardından ilk defa bir haftayı lider olarak tamamlayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Moses, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriç

Gazişehir Gaziantep: Günay, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Jefferson, Tetteh, Chibsah, Olkowkski, Morais, Kayode, Pawlowski.