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Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin hedefi 4 yıl sonra liderlik koltuğuna oturmak.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçının muhtemel 11'leri
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Fenerbahçe sahaya çıkıyor...

Galatasaray ve Beşiktaş'ın kaybettiği, Trabzonspor'un ise berabere kaldığı haftayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet.

Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

4 YIL SONRA LİDER OLABİLİR

Kanarya rakibine 3-0 ve üstü skorlarla yenerse tam 123 hafta sonra liderlik koltuğuna oturacak.

Oyuncularıyla bir toplantı yapan teknik direktör Ersun Yanal, 4 yıl sonra lider olmak için gerekli skoru almaları gerektiğini söyledi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe
Altay
Isla
Zanka
Jailson
Dirar
Emre
Ozan
Moses
Kruse
Rodrigues
Muriqi

Gazişehir Gaziantep
Günay
Morais
Oğuz
Tosca
Ulaş
Gökhan
Güray
Nogueira
Tetteh
Mehmet
Kayode

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