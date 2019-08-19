Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe sahaya çıkıyor...

Galatasaray ve Beşiktaş'ın kaybettiği, Trabzonspor'un ise berabere kaldığı haftayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet.



Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

4 YIL SONRA LİDER OLABİLİR

Kanarya rakibine 3-0 ve üstü skorlarla yenerse tam 123 hafta sonra liderlik koltuğuna oturacak.

Oyuncularıyla bir toplantı yapan teknik direktör Ersun Yanal, 4 yıl sonra lider olmak için gerekli skoru almaları gerektiğini söyledi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe

Altay

Isla

Zanka

Jailson

Dirar

Emre

Ozan

Moses

Kruse

Rodrigues

Muriqi



Gazişehir Gaziantep

Günay

Morais

Oğuz

Tosca

Ulaş

Gökhan

Güray

Nogueira

Tetteh

Mehmet

Kayode