Kadıköy'de kazanan yok

Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti.

Sar-lacivertli ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman, sakat futbolcuların yokluğunda Mehmet Topal'ı yine stoperde kullanırken, Valbuena da 11'e döndü. Trabzonspor'a karşı orta sahada oynayan Hasan Ali sol bekte şans bulurken, genç Oğuz Kağan orta sahada Josef'le birlikte görev aldı.

4 GOL VAR KAZANAN YOK

Fenerbahçe ilk yarıda daha baskın oynarken, 2 topu da direkten döndü ancak golü bulan Başkent ekibi oldu. İlk yarının son dakikasında Dirar ile Volkan Demirel'in anlaşmazlığında Faslı oyuncu topu kendi ağlarına gönderdi.

Fenerbahçe ikinci yarının hemen başında Alper Potuk'un güzel golüyle eşitliği yakaladı. İlk yarıda kendi kalesine gol atan Dirar bu kez 61. dakikada Gençlerbirliği ağlarını sarstı ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

Sarı-lacivertli ekip savunmanın hatasında kalesinde golü gördü. 69. dakikada Mehmet Topal'dan seken topu Milinkovic filelere göndererek maça yeniden denge getirdi.

FENERBAHÇE 2 PUAN BIRAKTI

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ın Bursa deplasmanında 2 puan bırakmasının ardından Fenerbahçe de haftayı kazanamadan tamamladı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 38'e, Gençlerbirliği ise 21'e yükseltti.