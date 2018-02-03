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Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

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Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri

37 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Gençlerbirliği'ni yenerek zirve yarışına devam etmek istiyor.

20 puanı bulunan konuk ekibin hedefi ise Kadıköy'den puan ya da  puanlarla ayrılarak alt sıralardan kurtulmak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe
Volkan
Isla
Neustadter
Topal
İsmail
Josef
Eljif Elmas
Dirar
Alper
Aatıf
Fernandao

Gençlerbirliği
Hopf
Ahmet
Luccas
Politevich
Uğur
Serdar
Diallo
Khalili
Aydın
Sessegnon
Jailton

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