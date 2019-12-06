Fenerbahçe-Gençlerbirliği -CANLI SKOR

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45' İlk devre sona erdi.

43' İlk yarıda Fenerbahçe'nin %70'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

39' Gol...Fenerbahçe 3-1 Gençlerbirliği (Vedat Muriç)

39' Candeias'tan seken topu önünde bulan Muriqi, önce rakibinden kurtuldu, ardından yaptığı plase vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı.

36' Fenerbahçe'de Kruse'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Ertaç'ın kucağına gitti.

32' Fenerbahçe 2-1 Gençlerbirliği (Luiz Gustavo)

32' Kruse'nin pasıyla topla buluşan Gustavo, ceza sahası dışından kaleyi gördü ve sert vuruşu Ertaç'ın yanından ağlarla buluştu.

30' Fenerbahçe takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Ozan Tufan.

30' Hakem Ali Sansalan Genclerbirligi hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

28' Ali Sansalan Fenerbahçe yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Genclerbirligi atışı kullanacak taraf.

28' Genclerbirligi rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

25' Top auta çıkıyor. Genclerbirligi oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

23' Asist Mauricio Isla.

22' Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Emre Belözoglu sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

20' Fenerbahçe 1-1 Gençlerbirliği (Vedat Muriç)

19' Fenerbahçe takımında ofsaytta kalan oyuncu Garry Rodrigues.

18' Şut, Fakat top kaleyi bulmuyor. Fenerbahçe takımında şutu çeken oyuncu Garry Rodrigues.

15' Garry Rodrigues şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda skor değişmedi.

9' Gol...Fenerbahçe 0-1 Gençlerbirliği (Sio)

8' Golde asisti yapan oyuncu Daniel Candeias.

4' Genclerbirligi takımında Daniel Candeias çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

3' Garry Rodrigues, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak İstanbul şehrinde skor değişmedi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Sakatlığı süren Hasan Ali Kaldırım'ın, durumu henüz netleşmiş değil. Maç saatine kadar durumu beklenecek Hasan Ali'nin, oynama ihtimali bulunuyor.

İlk yarıyı kapattığı açıklanan Victor Moses'ın yanı sıra Mevlüt Erdinç'in yanı sıra cezalı Dirar forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ceza sınırında olan isimler ise Emre Belözoğlu ve Serdar Aziz.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Hasan Ali Kaldırım, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Emre Belözoğlu, Gustavo, Rodrigues, Ozan Tufan, Kruse, Muriqi.

Gençlerbirliği: Ertaç, Halil, Toure, Flavio, Polomat, Baiano, Berat, Sio, Sessegnon, Candeias, Stancu