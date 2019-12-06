Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Maç BeinSports'tan naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Sakatlığı süren Hasan Ali Kaldırım'ın, durumu henüz netleşmiş değil. Maç saatine kadar durumu beklenecek Hasan Ali'nin, oynama ihtimali bulunuyor.

İlk yarıyı kapattığı açıklanan Victor Moses'ın yanı sıra Mevlüt Erdinç'in yanı sıra cezalı Dirar forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ceza sınırında olan isimler ise Emre Belözoğlu ve Serdar Aziz.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar Aziz, Zanka, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat MuriÇ.

Gençlerbirliği: Ertaç, Bjarsmyr, Halil İbrahim, Zargo Toure, Flavio, Berat Özdemir, Candeias, Baiano, Sessegnon, Stancu, Sio.