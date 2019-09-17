Fenerbahçe maçın tekrar edilmesini istiyor

Fenerbahçe Yönetimi, Alanyaspor'un ikinci golünde kural hatası olduğu yönündeki iddiaların ardından harekete geçti.

Sarı-lacivertli yönetim, Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesi ile 48 saat içerisinde federasyona maçın tekrar oynanması için başvuru yapma kararı aldı.

Sarı-lacivertliler, TFF'ye yapacağı başvuruda Avrupa'nın farklı liglerinden alınan görüntüleri de kullanacak.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

POZİSYONDA NELER YAŞANMIŞTI

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, aut atışıyla oyuna başlarken topu Jailson'a gönderdi. Papiss Cisse'nin bu sırada ceza sahası içerisinde olduğu gerekçesiyle bir kural ihlali olduğunu öne süren Fenerbahçe cephesi, maçın tekrarını isteyecek. Ayrıca ilk golden önce taç atışında da yanlışlık olduğu savunulurken, burada da bir ihlal olduğu belirtildi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)