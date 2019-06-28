Fenerbahçe, Gomis'le görüştü

Galatasaray'ın 21. şampiyonluğunda attığı 29 golle büyük pay sahibi olan Gomis, Türkiye'de taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı.

Geçen sezon başında sarı-kırmızılı takımdan Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibine transfer olan 33 yaşındaki golcüye, bu kez Fenerbahçe talip oldu.

COMOLLİ VE KOÇ, GOMİS'LE GÖRÜŞTÜ

Damien Comolli, Fransa'dan arkadaşı olan Gomis'le İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Fransız sportif direktör, her ne kadar transfer görüşmesi yapmadık dese de Başkan Ali Koç'un da katıldığı toplantıda, transfer görüşüldü.

Galatasaray'dan Al Hilal'e parayı tercih ettiği için gittiğini itiraf eden deneyimli yıldızın, Fenerbahçe'den gelecek cazip bir teklife hayır demeyeceği öğrenildi.

İstanbul'a tatil için geldiğini belirten Gomis, takipçileri için sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Öte yandan dün konu hakkında bir açıklama yapan Comolli, "Gomis benim arkadaşım. Onunla İstanbul'a geldiği zaman zaten görüşüyoruz. Normal bir görüşmeden öteye geçen bir şey yok. Ben transfer görüşmelerimi halka açık yerlerde yapmam." şeklinde konuştu.

Ancak, Comolli'nin bu açıklamaları transfer görüşmesini gizli tutmak için yaptığı belirtiliyor.

GOLCÜ LİSTESİNDE GOMİS DE VAR

Soldado ve Slimani ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin listesindeki golcülerden biri de Gomis. Devre arasında da sarı-lacivertli takımın gündemine gelen Fransız golcü için Ersun Yanal da olumlu rapor verdi.

Gomis'in Türkiye'yi tanıyor olması da bir avantaj olarak görülüyor.