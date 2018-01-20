Fenerbahçe ikinci yarıya galibiyetle başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. yarısını Göztepe maçıyla açtı.

F.BAHÇE DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Maça Fenerbahçe fırtına gibi başladı. Henüz 1. dakikada Aatıf'ın kafayla indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Giuliano rakibinden sıyrıldıktan sonra müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Top üst direkten geri döndü.

Ancak Fenerbahçe'nin baskısı sonuç verdi ve 15. dakikada sarı lacivertliler öne geçti. Sağ taraftan İsmail Köybaşı'nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Fernandao kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 317 gün sonra ligde golle tanıştı. Bu sezon ilk gol sevincini yaşayan Brezilyalı son olarak geçen sezon Alanya'ya gol atmıştı.

GALİBİYET UZATMALARDA GELDİ

İlk yarıda üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 2. yarıdaki ilk bireysel hatada golü kalseinde gördü. 59. dakikada İsmail'in pasında Sktrel hata yapınca jahovic tıopu kaptı ve oyuna yeni giren Poko'yu gördü. Başarılı futbolcu da skora dengeyi getirdi.

Son dakikalarda baskısnıı artıran Fenerbahçe, uzatmanın 3. dakikasında golü buldu. Dirar'ın ortasında Kosanovic ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Böylece maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe ligin 2. yarısına galibiyetle başlamış oldu.