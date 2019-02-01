Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe ile Göztepe arasında Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.
Ligin 19. haftasında Evkur Yeni Malataspor'u 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler, 20 puanla 14. sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, İzmir ekibini eli boş göndermesi durumunda bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maç kazanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, İsmail, Dirar, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Ayew, Benzia, Soldado.
Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Serdar, Jerome.