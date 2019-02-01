Ensonhaber.com'a dön

Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk 11'leri
Yorum Yap

Fenerbahçe-Göztepe - CANLI SKOR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligin 19. haftasında Evkur Yeni Malataspor'u 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler, 20 puanla 14. sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, İzmir ekibini eli boş göndermesi durumunda bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maç kazanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, İsmail, Dirar, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Ayew, Benzia, Soldado.

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Serdar, Jerome.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM