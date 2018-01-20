Fenerbahçe-Göztepe maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında bugün Göztepe'yle sahasında karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

SON 14 RESMİ MAÇTA KAYBETMEDİ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla lider Medipol Başakşehir'in 3, ikinci Galatasaray'ın ise 2 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Ligde şu anda 10 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son mağlubiyetini 29 Eylül 2017'de Akhisar Belediyespor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı.

Fenerbahçe daha sonraki 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak yükselişe geçti ve üst sıralara tırmandı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere son 14 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi. İlk yarının başarılı takımlarından Göztepe ise 30 puanla 6. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki İzmir temsilcisi, son lig maçında Galatasaray'a 3-1 kaybetmişti. İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç ise 2-2 berabere bitmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Giuliano, Aatıf, Soldado

Göztepe: Beto, Schwechlen, Tanju, Kosanovic, Kadu, Poko, Halil, Castro, Selçuk, Gouffran, Jahovic

