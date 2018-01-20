Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası saha karıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma yaşandı.

SAHA İÇERİSİ KARIŞTI

Fenerbahçeli eski futbolcu ve aynı zamanda Göztepe'nin kaptanı Selçuk Şahin, sarı-lacivertli futbolcu Skrtel'i kafasıyla itti.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

VOLKAN'I ZOR SAKİNLEŞTİRDİLER

Orada bulunan Adis Jahovic de Skrtel'in üzerine yürüdü. Kalesinden hızla o bölgeye gelen Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Jahovic'i arkasından sert bir şekilde tuttu.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

Tartışmalar alevlenince, Fenerbahçeli ve Göztepeli futbolcular Volkan'ı sakinleştirmekte güçlük çekti. Yedek kulübesinden saha içerisine giren Aykut Kocaman da tecrübeli oyuncuya sakin kalması yönünde talimatlar verdi.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

BUNLARIN HEPSİ STRESTEN

Maç sonunda olayla ilgili yayıncı kuruluşa konuşan Volkan Demirel "Maç sonunda itişmeler kakışmalar oldu ama bunların hepsi stresten, kimsenin kötü bir niyeti yok. Bunlar futbolun içinde olan şeyler." dedi.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)