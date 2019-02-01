Fenerbahçe-Göztepe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe ile Göztepe arasında Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.
Ligin 19. haftasında Evkur Yeni Malataspor'u 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler, 20 puanla 14. sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, İzmir ekibini eli boş göndermesi durumunda bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maç kazanacak.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Göztepe ise Süper Lig'deki son iki maçını kaybetti. Haftaya 22 puanla 12. sırada giren Göztepe, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi evinde 1-0 yenmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Volkan
Isla
Neustadter
Sadık
İsmail
Mehmet Topal
Jailson
Dirar
Mehmet Ekici
Moses
Soldado
Göztepe
Beto
Tayfur
Reis
Titi
Agbenyenu
Alpaslan
Borges
Castro
Yasin
Serdar
Jarome