Fenerbahçe-Göztepe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe ile Göztepe arasında Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligin 19. haftasında Evkur Yeni Malataspor'u 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler, 20 puanla 14. sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, İzmir ekibini eli boş göndermesi durumunda bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maç kazanacak.



Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Göztepe ise Süper Lig'deki son iki maçını kaybetti. Haftaya 22 puanla 12. sırada giren Göztepe, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi evinde 1-0 yenmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe



Volkan

Isla

Neustadter

Sadık

İsmail

Mehmet Topal

Jailson

Dirar

Mehmet Ekici

Moses

Soldado



Göztepe



Beto

Tayfur

Reis

Titi

Agbenyenu

Alpaslan

Borges

Castro

Yasin

Serdar

Jarome