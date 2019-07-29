Fenerbahçe, Gustavo için Fransa'ya gidiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, cumartesi günü yapılan kongrede 6 numara pozisyonunda oynayacak kaliteli bir isim alacaklarını açıklamıştı. Koç'un bahsettiği ismin Marsilya forması giyen Luiz Gustavo olduğu öğrenildi.

Sportif direktör Comolli ile birlikte Fransa'ya uçacak olan Koç, transferi birkaç gün içinde bitirmeyi hedefliyor. Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud'la bir araya gelip, 31 yaşındaki oyuncu için teklif yapılacak.

ORTA SAHAYA İHTİYAÇ DUYULAN İSİM

Fenerbahçe, yıllardır en büyük sorunu orta saha bölgesinde yaşıyor. Özellike Emre Belözoğlu gittikten alınan orta saha ikilileri beklenen başarıyı gösteremedi.

Sarı-lacivertli ekip son dönemlerde, Josef de Souza, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Jailson, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Zajc gibi isimleri transfer etti ancak istenen katkı alınamadı.

Mevcut kadroda bulunan orta sahalar içinde de Ersun Yanal'ın istediği seviyede bir 6 numara bulunmaması sarı-lacivertlileri Gustavo transferine yöneltti. Deneyimli teknik adam orta sahayı Emre Belözoğlu-Gustavo ikilisine emanet etmeyi planlıyor.