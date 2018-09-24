Fenerbahçe haftayı 13. sırada kapattı

Fenerbahçe'nin bu sezon ortaya koyduğu kötü gidişat devam ediyor. Ali Koç'un başkanlığından sonra büyük beklentilere giren sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la berabere kalarak haftayı 13. sırada tamamladı.

6 HAFTADA SADECE 7 PUAN

Sezon başında Benfica'ya Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yenilen Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmada ise 2 galibiyet alabilidi. 3 kez sahadan yenik ayrılan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la da berabere kaldı.

Taraftarın beklentilerinin aksine kötü bir tablo çizen Fenerbahçe'de Ali Koç'un Cocu tercihi tartışılmaya devam ediyor. Hollandalı hoca ile yola devam edilmemesi gerektiğini düşünen sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç'un değişime gitmesi gerektiğini ifade ediyor.

Ali Koç'un getirdiği Hollandalı teknik adam Cocu ile Fransız Sportif Direktör Comolli'nin başarısız performansı takımın kötü gidişindeki baş etkenler oldu.