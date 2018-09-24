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Fenerbahçe haftayı 13. sırada kapattı

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'nin kötü gidişi sürüyor. Sarı-lacivertliler 6 haftada 7 puan toplayarak ligde 13. sıraya geriledi.

Fenerbahçe haftayı 13. sırada kapattı
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Fenerbahçe'nin bu sezon ortaya koyduğu kötü gidişat devam ediyor. Ali Koç'un başkanlığından sonra büyük beklentilere giren sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la berabere kalarak haftayı 13. sırada tamamladı.

6 HAFTADA SADECE 7 PUAN

Sezon başında Benfica'ya Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yenilen Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmada ise 2 galibiyet alabilidi. 3 kez sahadan yenik ayrılan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la da berabere kaldı.

Taraftarın beklentilerinin aksine kötü bir tablo çizen Fenerbahçe'de Ali Koç'un Cocu tercihi tartışılmaya devam ediyor. Hollandalı hoca ile yola devam edilmemesi gerektiğini düşünen sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç'un değişime gitmesi gerektiğini ifade ediyor. 

Ali Koç'un getirdiği Hollandalı teknik adam Cocu ile Fransız Sportif Direktör Comolli'nin başarısız performansı takımın kötü gidişindeki baş etkenler oldu.

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