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Fenerbahçe küme hattında kaldı

Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe, bu sonucun ardından rakibine geçilerek haftayı 16. sırada tamamladı.

Fenerbahçe küme hattında kaldı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında kritik Akhisarspor mücadelesine çıktı. Sarı-lacivertliler sahadan 3-0 mağlup ayrıldı ve haftayı küme düşme hattında tamamladı.

Sezona Ali Koç'un başkanlığında büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, geride kalan 15 hafta sonrasında hüsran yaşadı.

15 MAÇTA SADECE 3 GALİBİYET

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan sarı-lacivertliler, küme düşme hattına girdi. Ligde oynadığı 15 karşılaşmada yalnızca 3 galibiyet alabilen Fenerbahçe, 5 maçtan beraberlikle ayrılırken, 7 mücadeleyi ise kaybetti.

Son olarak Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe 15. haftayı 14 puanla kapattı.

Süper Lig'deki puan durumu şu şekilde:

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