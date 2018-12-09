Fenerbahçe küme hattında kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında kritik Akhisarspor mücadelesine çıktı. Sarı-lacivertliler sahadan 3-0 mağlup ayrıldı ve haftayı küme düşme hattında tamamladı.
Sezona Ali Koç'un başkanlığında büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, geride kalan 15 hafta sonrasında hüsran yaşadı.
15 MAÇTA SADECE 3 GALİBİYET
Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan sarı-lacivertliler, küme düşme hattına girdi. Ligde oynadığı 15 karşılaşmada yalnızca 3 galibiyet alabilen Fenerbahçe, 5 maçtan beraberlikle ayrılırken, 7 mücadeleyi ise kaybetti.
Son olarak Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe 15. haftayı 14 puanla kapattı.
Süper Lig'deki puan durumu şu şekilde: