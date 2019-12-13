Fenerbahçe Hakan'dan vazgeçti Emre'yi istiyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.
EMRE KILINÇ İÇİN GÖRÜŞÜLECEK
Sarı-lacivertliler, Sivasspor'la olan sözleşmeleri sezon sonunda bitecek milli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la ilgileniyordu.
Ancak Mert Hakan Yandaş'ın geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımları yüzünden transferi askıya alındı. Hakan'dan vazgeçen Kanarya, Emre Kılınç için Sivasspor'la görüşecek.
Pazar günü oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından iki taraf 25 yaşındaki oyuncunun transferi için masaya oturacak. Ersun Yanal'ın takmda düşünmediği Alper Potuk ve Mehmet Ekici gibi isimlerin takasta kullanılması söz konusu. Fakat Sivasspor'un takas değil bonservis bedeli istediği öğrenildi.
Emre Kılınç, bu sezon 12 lig maçında 5 gol 5 asistlik performans gösterdi.
HAKAN, PAYLAŞIMLARI YÜZÜNDEN VETO YEDİ
Öte yandan Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray hesaplarının Fenerbahçe aleyhine attığı paylaşımları beğendiği ortaya çıktı. Hakan ayrıca Abdurrahim Albayrak'ın gönderisini beğendiği de ortaya çıktı.