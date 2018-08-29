Fenerbahçe Harun Tekin'i transfer ediyor

Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı ismi Spor Toto Süper Lig'de buldu.

Bir dönem Beşiktaş'ın da gündeminde olan Bursaspor forması giyen kaleci Harun Tekin Fenerbahçe'ye transfer oluyor.

Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz gün Bursaspor ile Harun Tekin'in transferleri için bir görüşme gerçekleştirdi. Harun'la anlaşan Kanarya'nın yeşil-beyazlı ekibe 2 milyon euroluk teklif yaptığı öğrenildi.

ARADAKİ FARK 400 BİN EURO

2,4 milyon euro talep eden Bursaspor'la aradaki küçük pürüzlerin 2 gün içerisinde giderileceği ve transferin resmen açıklanacağı belirtildi.

Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Harun Tekin de Bursaspor'un yaptığı son antrenmanı sadece düz koşu yaparak tamamladı.