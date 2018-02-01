Hasan Ali'nin ayağı bu hale geldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sakatlık yaşadı. Giresunspor kalecisi ile girdiği ikili mücadelede bileğine darbe alan Hasan Ali Kaldırım, tedavi sonrası oyuna devam etti.





FENERBAHÇE RESMİ SİTEDEN PAYLAŞTI

Maçın ardından hakemlere sert bir dille eleştiren Tecrübeli Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın açıklamalarından sonra Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım’ın krampon dişleri girmiş olan ayağının fotoğrafını paylaşarak hakemlere karşı tepkisini ortaya koydu.





DURUMU KONTROLLERİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Maçın ilk devresinde A.Ç Giresunspor’un tecrübeli file bekçisi Ahmet Şahin ile girdiği pozisyon sonrası sakatlanan Hasan Ali Kaldırım’ın son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı öğrenildi.



