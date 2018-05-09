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Fenerbahçe Hatay'ı geçip finale yükseldi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-74 mağlup edip finale yükseldi.

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Fenerbahçe Hatay'ı geçip finale yükseldi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-74 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Sarı-lacivertliler, Yakın Doğu Üniversitesi-Çukurova Basketbol eşleşmesinde finale yükselecek ekiple karşılaşacak.

Devre arasında Fenerbahçe 11, 12 ve 13 yaş altı kız basketbol takımlarına Türkiye Ligi'ni şampiyon tamamladıkları için Kadın Basketbol Takımı Menajeri Didem Akın tarafından kupaları takdim edildi.

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