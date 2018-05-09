Fenerbahçe Hatay'ı geçip finale yükseldi

1 Alex Ferguson yoğun bakımdan çıktı Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Sir Alex Ferguson yoğun bakımdan çıkarıldı.

2 Filistin'de koltuk değneği kulübü kuruldu İsrail'in saldırısıyla bacaklarını veya kollarını kaybeden 17 Filistinli, İngilizce "koltuk değneği" anlamına gelen Crutches isimli futbol takımı oluşturdu.

3 Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e mesaj Fatih Terim'in fikstür eleştirisine gönderme yapan Aykut Kocaman "Bazı teknik direktörler 2-3 gün hesabı yapıyorlar, ben o zaman söylerken, niye konuşuyor bu böyle diye konuşulan günlerdi." dedi.

4 Volkan Demirel yeni sözleşme istiyor Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, seçim sonrası yönetimden 2 yıllık sözleşme talep edecek.

5 Avrupa'nın gol ortalaması en yüksek takımları Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına 2 gol ortalamasını bulan ve geçen 15 takım var. Türkiye'den iki ekip de bu listede yer aldı.

6 Cenk Tosun'un yeni hocası Portekiz şampiyonu Milli futbolcu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton, teknik direktör Sam Allardyce ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

7 Real Madrid, Neymar için resmi adım attı Real Madrid, Brezilyalı yıldız Neymar'ı transfer etmek için girişimlere başladı. Brezilya basını PSG'nin Neymar'ı 260 milyon euroya bırakabileceğini yazdı.

8 G.Saray'ın 4 başkan adayının yönetim kurulu listeleri Galatasaray'da başkanlığa adaylığını açıklayan 4 başkan adayının da yönetim kurulu listeleri belli oldu.

9 Roma Talisca'yı transfer ediyor İngiliz basını, Roma'nın Talisca'yı transfer etmek için Benfica'ya 30 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu yazdı.