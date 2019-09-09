Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a mağlup oldu

Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Bursaspor ile Fenerbahçe, Bursa'da karşı karşıya geldi.
Dünya çocuklarına farkındalık oluşturma amacıyla oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
BURAK'TAN 1 GOL 1 ASİST
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren goller 4’üncü dakikada Burak Altıparmak ve 43’üncü dakikada Burak Kapacak’tan geldi. Bursaspor’da ilk maçına çıkan Burak Altıparmak, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.
Sarı lacivertlilerin tek golünü ise 87’nci dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.
36 YAŞINDA ÇIKTI
Öte yandan maç öncesi yaşanan bir olay karşılaşmanın önüne geçti.
Maç öncesi bir çocuğun tribünde sigara içtiği görülmüş ve bu taraftar sosyal medyada bir anda gündem olmuştu. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Ekrandan çocuk sanılan taraftarların aslında 36 yaşında olduğu öğrenildi.