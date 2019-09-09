Abdullah Avcı: Şenol Hoca gibi olmak istiyorum

Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

1 Bucaspor Başkanı: G.Birliği de bize aynısını yapmıştı Galatasaray'ın Taylan'ı bonservis bedeli ödemeden transfer etmesi, bir sonraki satıştan yüzde 40 pay sahibi olan Gençlerbirliği'ni ayağa kaldırmıştı. Olaya Taylan'ın eski kulübü Bucaspor da karıştı.

2 Galatasaray 19.05'in peşini bırakmıyor Fatih Terim'e verilen cezanın saat 19.05'te açıklanması, camiayı ayağa kaldırmıştı. TFF tamamen tesadüf olduğunu söylese de, yönetim olayın peşini bırakmıyor.

3 Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a mağlup oldu Bursasspor ile Fenerbahçe, dünya çocuklarına farkındalık oluşturma amacıyla karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

4 Luiz Gustavo ilk maçında sakatlandı Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan alındı.

5 A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2. oldu 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında Sırbistan'a 3-2 yenilen milliler, turnuvayı 2. olarak tamamladı.

6 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız 3. oldu Türkiye, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 76-65 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

7 Süper Lig'de en çok kazanan 10 futbolcu Yeni transferlerin ardından Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular listesi değişti. 5 milyon euro maaş alan Falcao 1. sırada yer alıyor.

8 Beşiktaş Park'ın zemini neden düzelmiyor Beşiktaş Park'ın zemini hakkında konuşan yönetici Ahmet Kavalcı, "Sezon başlamadan önce bakıma almıştık. Ancak denize yakın olduğu için aşırı nemden ötürü bir türlü düzelmedi" dedi.

9 Mehmet Ekici ocak ayını bekliyor Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği 29 yaşındaki futbolcu Mehmet Ekici, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmayı planlıyor.