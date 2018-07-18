Cocu'nun kadro tercihi tartışılıyor

Fenerbahçe, İsviçre kampının son gününde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile hazırlık maçında karşılaştı.

Fransa'nın Thonon kentindeki Joseph Moynat Stadı'nda TSİ 18:00'de başlayan maça Fenerbahçe; Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Aatıf, Alper Potuk ve Giuliano 11'i ile çıktı.

Fenerbahçe'nin gollerini 28'inci dakikada Giulinao, 42'nci dakikada Hasan Ali Kaldırım, 75'inci dakikada Ozan Tufan kaydetti.

COCU DA JOSEF-MEHMET'TEN VAZGEÇEMEDİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, sonuçtan memnun olsa da Cocu'nun kadro tercihini pek beğenmedi.

Şüphesiz Pereira, Advocaat ve Aykut Kocaman dönemlerinde en çok tartışılan konulardan biri Josef-Mehmet Topal'lı orta saha kurgusuydu.

Bu sistemi fazla defansif bulan sarı-lacivertli taraftarlar, yeni teknik direktör Cocu'nun da bu ikiliyi tercih etmesiyle hayal kırıklığına uğradı.

Hollandalı teknik adamın ilerleyen günlerde Josef-Topal ikilisiyle devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

VOLKAN DEMİREL İLK KEZ FORMA GİYDİ

Yeni sezon hazırlıklarına geç katılan Volkan Demirel, Fulham maçı ile ilk kez kadroda yer aldı. Tecrübeli kaleci daha önce oynanan 2 hazırlık maçında görev almamıştı.

SARI-BEYAZ FORMA İLE İLK MAÇ

Fenerbahçe, Fulham maçında yeni sezon formalarını görücüye çıkardı. Yeni sezonda deplansmanda giyilecek olan sarı-beyaz formalar, Fulham ile oynanan hazırlık maçında taraftarın beğenisine sunuldu.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını Fransa'da da yalnız bırakmadı. Fulham ile oynanan hazırlık maçına gelen yaklaşık 500 kadar taraftar, sarı-lacivertli ekibe destek oldular.