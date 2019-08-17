Fenerbahçe: Hedef 29. şampiyonluk

Fenerbahçe, 1959'dan önce kazanılan şampiyonlukları saymaya başladı.

Son olarak 2013-2014 sezonunda mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, o dönem resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapmış ve "Şampiyon Fenerbahçe. 19. şampiyonluk 19 dilde" demişti.

Aradan geçen 5 yıllık süreçte hiç kupa kazanamayan Kanarya, yeni sezon öncesi "hedef 29" paylaşımı yaptı.

5 YILDA 9 ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı, sosyal medyada "5 yılda 9 kez şampiyon oldu" şeklinde esprili yorumlara neden oldu.

Fenerbahçe, 29 şampiyonlukla ilgili resmi interet sitesinde özel bir yer ayırırken, tanıtımda; "Bu sayfada, TFF sitesinde de açıkça belirtildiği üzere; TFF'nin 1923 yılında kuruluşunun hemen ardından, ilk olarak 1924 yılında düzenlemeye başlanan ulusal futbol organizasyonlarında, Fenerbahçemizin bugüne kadar kazandığı 28 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU gösterilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, 28 şampiyonluğun yer aldığı bir tişört tasarlayıp Fenerium'dan satışa sundu.