Fenerbahçe hedef Ahmed Kutucu

Son 1 senede toplam 25 futbolcu transfer eden Fenerbahçe, takviye yapmaya devam ediyor.
Vedat Muriç dışında elinde forvet oyuncusu bulunmayan (Frey kadroda düşünülmüyor) sarı-lacivertlilerde hedef Schalke 04 forması giyen genç yetenek Ahmed Kutucu.
YANIT BEKLENİYOR
19 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Alman ekibiyle görüşmelere başladı.
Milli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Ahmed için satın alma opsiyonuyla kiralık teklifinde bulunulduğu öğrenildi.
5-6 milyon euro satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan da pay vermeyi düşünen Fenerbahçe'nin teklifine Schalke 04'ün bu hafta yanıt vermesi bekleniyor.
25 GOL 11 ASİST
Almanya'da 19 Yaş Altı Ligi'nde oynadığı 38 maçta 25 gol atıp 11 de asist yapan Kutucu, Schalke 04'ün A takımına yükselmeyi başardı.
Ahmed Kutucu'nun şık golleri - İZLE