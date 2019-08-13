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Fenerbahçe hedef Ahmed Kutucu

Vedat Muriç'in yanına bir forvet transferi daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu'nun peşine düştü.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe hedef Ahmed Kutucu
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Son 1 senede toplam 25 futbolcu transfer eden Fenerbahçe, takviye yapmaya devam ediyor.

Vedat Muriç dışında elinde forvet oyuncusu bulunmayan (Frey kadroda düşünülmüyor) sarı-lacivertlilerde hedef Schalke 04 forması giyen genç yetenek Ahmed Kutucu.

YANIT BEKLENİYOR

19 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Alman ekibiyle görüşmelere başladı.

Milli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Ahmed için satın alma opsiyonuyla kiralık teklifinde bulunulduğu öğrenildi.

5-6 milyon euro satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan da pay vermeyi düşünen Fenerbahçe'nin teklifine Schalke 04'ün bu hafta yanıt vermesi bekleniyor.

25 GOL 11 ASİST

Almanya'da 19 Yaş Altı Ligi'nde oynadığı 38 maçta 25 gol atıp 11 de asist yapan Kutucu, Schalke 04'ün A takımına yükselmeyi başardı.

Ahmed Kutucu'nun şık golleri - İZLE

 

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