Fenerbahçe, Hoffenheim'dan Nordtveit'i transfer edecek

Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul'a ve Trabzon'a hayran kalan Sturridge'nin kız arkadaşı, "Bu algıyı kırmalısınız, sizin ülkeniz yurt dışında çok farklı tanıtılıyor" dedi.

Galatasaraylı taraftarların transferini dört gözle beklediği Kolombiyalı golcü Falcao, sosyal medya hesabından sarı-kırmızı renkli bayrak paylaşımı yaptı.

Falcao'dan bir Galatasaray paylaşımı daha

Falcao transferinin henüz sonuçlanmaması ve Mitroglou'nun takımdan ayrılmasının ardından Diagne'ye alternatif bir golcü arayan Galatasaray, Mevlüt Erdinç'i listesine aldı.

Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından geçtiğimiz gün boğazından bıçaklanarak öldürülmesi tüm ülkeyi yasa boğdu. Bu olaya duyarsız kalamayan spor dünyasında da tepkiler çığ gibi büyüdü.

Spor camiası Emine Bulut için tek ses oldu

Lider Fenerbahçe, yarın Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ersun Yanal, Isla ve Moses'ın yokluğunda sağ bek ve sağ kanat bölgelerinde kimleri oynatacağına henüz karar veremedi.

Beşiktaş, Roma'nın Fransız orta saha futbolcusu Maxime Gonalons'u kiralamak için İtalyan ekibine teklif yaptı.

İtalya Ligi bu yıl bir ilke sahne olacak. Serie A'da 8 Türk oyuncu forma giyecek.

Serie A'da ilk kez 8 Türk mücadele edecek

1 Sturridge'nin sevgilisi: Türkiye farklı anlatılıyor Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul'a ve Trabzon'a hayran kalan Sturridge'nin kız arkadaşı, "Bu algıyı kırmalısınız, sizin ülkeniz yurt dışında çok farklı tanıtılıyor" dedi.

2 İspanyol basını: Real Madrid Kameni'yi istiyor Okdiario adlı İspanyol gazetesi, yedek kaleci arayan Real Madrid'in Kameni'yi listesine aldığını yazdı.

3 Falcao'dan bir Galatasaray paylaşımı daha Galatasaraylı taraftarların transferini dört gözle beklediği Kolombiyalı golcü Falcao, sosyal medya hesabından sarı-kırmızı renkli bayrak paylaşımı yaptı.

4 Fenerbahçe'nin rakibi Başakşehir Lider Fenerbahçe, yarın Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ersun Yanal, Isla ve Moses'ın yokluğunda sağ bek ve sağ kanat bölgelerinde kimleri oynatacağına henüz karar veremedi.

5 Spor camiası Emine Bulut için tek ses oldu Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından geçtiğimiz gün boğazından bıçaklanarak öldürülmesi tüm ülkeyi yasa boğdu. Bu olaya duyarsız kalamayan spor dünyasında da tepkiler çığ gibi büyüdü.

6 Taraftar N'Koudou'yu Lens ve Love'a benzetti Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou'nun Lens ve Vagner Love'a olan benzerliği, "Sonu benzemesin" yorumlarına neden oldu.

7 Adebayor, Kayserispor'a transfer oluyor Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Başakşehir'in kadroda düşünmediği Togolu forvet Adebayor ile büyük oranda anlaştıklarını açıkladı.

8 Galatasaray'da Mevlüt Erdinç sesleri Falcao transferinin henüz sonuçlanmaması ve Mitroglou'nun takımdan ayrılmasının ardından Diagne'ye alternatif bir golcü arayan Galatasaray, Mevlüt Erdinç'i listesine aldı.

9 Beşiktaş'ın gündeminde Romalı orta saha var Beşiktaş, Roma'nın Fransız orta saha futbolcusu Maxime Gonalons'u kiralamak için İtalyan ekibine teklif yaptı.