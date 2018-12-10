Fenerbahçe, İBB'ye fark attı

Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Cebeci Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden 103-86 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE RAHAT KAZANDI

Lacivert-turunculu ekip, bu sonuçla ligde 7. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertliler ise ligde 9. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe karşılaşmaya hücumda etkili başladı. Boyalı alanı iyi savunan sarılacivertli ekip, Lauvergne ve Vesely'nin pota altında, Green ve Datome'nin de üç sayılık basketleriyle 6. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 18-7. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, Fenerbahçe ilk periyodu 27-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altından sayılar bulan rakibi karşısında boyalı alandan basketler üreten Fenerbahçe, 16. dakikada farkı 16 sayı (45-28) çıkardı. Savunma direnci düşen rakibi karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı azaltas da sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 51-43 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe, Green ile Vesely'in etkili oyunuyla 25. dakikada farkı 19 sayıya taşıdı: 64-45. Dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı açmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 77-54 üstün girdi. Son çeyreğe Sinan Güler'in üç sayılık basketiyle başlayan ve 32. dakikada farkı 29 sayıya (85-56) çıkartan Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü müsabakayı 103- 86 kazandı.