Fenerbahçe iç transferde 3 isimle anlaşacak

Sarı-lacivertli ekipte yeni sezonun hazırlıkları erken başladı. Gelecek sezon şampiyonluk hedeflediklerini her fırsatta dile getiren Ersun Yanal, yönetimi bir rapor sundu. Yanal'ın önceliği Ayew, Skrtel ve Valbuena'nın takımda kalması.

SKRTEL VE VALBUENA'YA YENİ KONTRAT

Deneyimli teknik adam, 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Valbuena ve Skrtel'le yeniden anlaşılmasını istedi. Fransız futbolcunun ile 1 yıl daha takımda kalması planlanıyor. Valbuena da bu teklife sıcak bakıyor.

Sezon sonu serbest kalacak bir diğer oyuncu olan Skrtel'in ise talibi çok. Devre arasında Barcelona'nın da istediği Slovak futbolcu yedek beklememek için İspanyol devini reddetmişti. Skrtel'in menajeri Karol Csonto oyuncusunun 3 yıllık muvakele talep ettiğini Comolli'ye iletti. Sarı-lacivertlilerin önerisi ise 1+1 yıllık. İki taraf arasında görüşmeler sürüyor.

AYEW İÇİN YENİDEN KİRALAMA FORMÜLÜ

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Swansea City'den kiraladığı Ayew'i yeniden kiralamanın peşinde. İngiliz ekibi Swansea, Championship'te 14. sırada yer alıyor ve Premier Lig'e yükselme şansı hemen hemen yok.

Bu durumun avantajını kullanmak isten Fenerbahçe, Ayew'in yeniden kiralanması için teklif yapacak.

Ali Koç daha önce Ayew'le ilgili olarak: "Ayew'in kariyerinden bahsetmeden önce karakterinden, kişiliğinden, liderliğinden bahsetmek istiyorum. Keşke imkanımız olsa da kiralanmasını uzatabilsek diyorum" şeklinde konuşmuştu.