Fenerbahçe ile Ankaragücü 100. randevuda

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak müsabakada hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Ligde 31 puanlı iki takımın mücadelesi öncesinde, averajla Fenerbahçe 13., MKE Ankaragücü ise 14. sırada yer alıyor. Başkent ekibinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. 100. randevu İki takım arasında geride kalan 99 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor.

26 MAÇTA EŞİTLİK BOZULMADI

Fenerbahçe'nin ligde attığı 184 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 65 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı. Ankara'daki maçlar İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 48 kez karşılaştı. Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-6 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 15 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 82, MKE Ankaragücü 32 gol attı. Taraflar başkentte en son 2011-2012 sezonunda karşılaştı, Fenerbahçe 2-0 galip geldi.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini bu sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.