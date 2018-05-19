Fenerbahçe ile Beşiktaş Marcano'nun peşinde

Sezon sonu Porto ile sözleşmesi bitecek olan İspanyol defans oyuncusu Ivan Marcano, transferde F.Bahçe ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirdi.

ROMA VE MİLAN DA İSTİYOR

İddia İtalyan basınından geldi. Haberde, 30 yaşındaki stoper ile iki Türk devinin dışında Roma, Valencia ve Milan'ın da ilgilendiği kaydedildi.

7 GOL ATTI

Kariyerinde Villarreal, Getafe, Olympiakos, Rubin Kazan ve Porto takımlarının formasını giyen Marcano, bu sezon Porto ile 46 maça çıkarken 7 gol atma başarısı gösterdi.

1.89 boyundaki Marcano, Porto'nun bankolarından. Transferi halinde bonservis ücreti yok.