Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın esprili atışması

UEFA Avrupa Ligi Twitter hesabı bu turnuvada ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız futbolcularını kıyasladı.

HANGİSİ DAHA ÇOK GOL ATAR

UEFA Avrupa Ligi resmi Twitter hesabı Beşiktaş'tan Ryan Babel ve Fenerbahçe'den Islam Slimani'nin fotoğraflarını paylaşarak ''Bu sezon hangisi daha çok gol atar?'' paylaşımı yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN F.BAHÇE'YE ESPRİLİ CEVAP

Fenerbahçe Twitter hesabı ise ''Cevap görselin içinde gibi gözüküyor.'' yorumu yaptı. Beşiktaş ise Fenerbahçe'ye cevap olarak ''Güneş gözlüğü değil normal gözlük kullanın'' paylaşımında bulundu.