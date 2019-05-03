Fenerbahçe ile Galatasaray final için karşı karşıya

1 Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e sert tepki Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son dönemde sarı-lacivertli ekip hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

2 Zidane'ın transfer listesi İspanyol basını, Real Madrid yönetiminin Zidane'a 550 milyon euroluk transfer bütçesi vereceğini yazdı. Fransız teknik adamın hedefinde Pogba, Hazard, Eriksen gibi yıldızlar var.

3 G.Saray-Beşiktaş derbisine Japonya'da ilgi büyük Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Galatasaray-Beşiktaş derbisini Japonya'da 3 milyon futbolseverin izleyeceğini ifade etti.

4 Kostas Mitroglou sakatlandı Galatasaray'ın deneyimli forveti Kostas Mitroglou antrenmanda sakatlandı. Yunan forvetin derbide oynama şansının az olduğu ifade ediliyor.

5 Ali Koç: Önemli olan kimin Atatürk'ün yolundan gittiği F.Bahçe, Atatürk'ün kulübü ziyaret edişinin 101. yıldönümünü kutluyor. Kürsüye çıkan Başkan Ali Koç, "Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk'ün yolundan gittiği önemlidir" dedi.

6 Fikret Orman'dan Mustafa Cengiz'e cevap Şenol Güneş'in derbi öncesi TFF başkan vekili Hüsnü Güreli'yle buluşmasının yanlış olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz'e Fikret Orman'dan cevap geldi. Orman, Cengiz'in algı yaptığını söyledi.

7 Terim Burak'tan, Güneş Feghouli'den çekiniyor G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Burak Yılmaz'ı Luyindama markajıyla durdurmak istediği öğrenildi. Şenol Güneş'in özel önlem alacağı isimler ise Feghouli ve Onyekuru.

8 Derbinin muhtemel 11'leri Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi her iki takımın teknik direktörü de kafasındaki 11'i hemen hemen belirledi.

9 Şenol Güneş imaj değiştirdi Futbolun Süperleri adlı ödül törenine katılan Şenol Güneş, yeni saç şekliyle dikkat çekti.