Fenerbahçe ile Malatyaspor'un Guilherme pazarlığı

Süper Lig'de devre arası transfer dönemi yaklaştıkça kulüpler çalışmalarını hızlandırdı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un deneyimli futbolcusu Guilherme de büyüklerin gündemindeki isimlerden biri. Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş'a gitmek istediği ifade edilse de sarı-lacivertli ekip devreye girdi.
MEHMET EKİCİ ARTI PARA
Ocak ayında Guilherme'yi elde tutamayacağını düşünen sarı-siyahlı ekip, 28 yaşındaki oyuncunun boşluğunu Mehmet Ekici ile doldurmanın hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe'nin istediği Guilherme için Malatyaspor karşı teklif yaptı. Başarılı teknik adam Sergen Yalçın, Guilherme için Mehmet Ekici'nin de dahil olduğu bir transfer teklifi sundu.
Guilherme'nin 3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Malatya ekibi, bu hakkı Fenerbahçe'ye devrederek karşılığında Mehmet Ekici'yi istedi.
Fenerbahçe'nin Guilherme teklifine Mehmet Ekici artı para olarak karşılık veren Malatyaspor, önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli yönetimle masaya oturacak.