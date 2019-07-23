Fenerbahçe ile Wolfsburg yenişemedi

Fenerbahçe ile Wolfsburg, Graz yakınındaki Franz Fekete Stadı'ndaki karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe karşılaşmaya Harun Tekin, Serdar Aziz, Jailson, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Moses ve Vedat Muric ilk 11'iyle başladı.

Wolfsburg ise Pavao, Jerome, John Anthony, Josuha, Robin, Mbabu, Maximillian, Xaver, Yunus Mallı, Jaoa ve Admir ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, 25. dakikada Vedat Muric'in golüyle öne geçti. Max Kruse'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Ozan Tufan'ın indirdiği topa arka direkte Vedat Muric yere inmeden ayak koydu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Wolfsburg'un beraberlik golü ise 63. dakikada Weghorst'tan geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren William'ın yerden pasında altı pas önünde topla buluşan Weghorst, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

Fenerbahçe'nin 39 ve 69. dakikalarda Vedat Muric, 65. dakikada da Max Kruse ile üç şutu direkten döndü.