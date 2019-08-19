Fenerbahçe ilk yarıda 3 penaltı kazandı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu Kadıköy'de açan Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep karşısında maça hızlı başladı. Kanarya, 23 dakikada 3 penaltı kazandığı mücadelenin ilk 45 dakikasını 3-0 önde kapattı.

İKİ PENALTI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Maçın 6. dakikasında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı tartışmalara neden olurken, Moses meşin yuvarlağı ağlara göndererek sar-lacivertli takımın yeni sezondaki ilk golünü attı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

13. dakikada sarı-lacivertliler lehine bir kez daha beyaz noktaya gitti hakem ancak Moses bu kez kaleciyi geçemedi.

Mücadalede dakikalar 23. dakikayı gösterirken Fenerbahçe üçüncü kez penaltı kazandı. Topun başına bu kez kaptan Emre Belözoğlu geçti ve topu ağlara gönderdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Fenerbahçe'nin kazandığı ilk ve üçüncü penaltılar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Öte yandan sarı-lacivertli ekibin diğer golü Vedat Muriç'ten geldi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)