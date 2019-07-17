Fenerbahçe, internetten hoca arıyor

Fenerbahçe internetten altyapı hocası arıyor.

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, ünlü kariyer sitesi Linkedin'de Fenerbahçe için altyapı hocası aradıklarını duyurdu. Comolli, ayrıntılı olarak adaylarda aranan özellikleri yazdı.

Haber Türk'te yer alan habere göre, bu sezon transferde önemli isimlere imza attıran sarı-lacivertliler, bu kez antrenör arıyor.

Fransız sportif direktörün Linkedin'den verdiği ilanın detayları şöyle:

İş tanımı:

-Akademide koçluk ve oyun felsefesini geliştirmek,

-8 yaş altından 19 yaş altına kadar takımların eğitim programlarından sorumlu olmak,

-Tüm akademi antrenörlerinin gelişimini sağlamak,

-Antrenörlere mentorluk yapmak,

-Akademi kültürünün geliştirilmesinde diğer paydaşlarla güçlü işbirliğinin sağlanması,

-Koçluk / öğretim, oyuncu gelişimi ve sektörle ilgili en iyi uygulamaları araştırmak.

Aranan özellikler:

-UEFA Pro Lisansı (tercih sebebi) ya da lisans ya da akademi yönetici lisansı,

-En üst seviye profesyonel futbolda tecrübe,

-Benzer bir görevde (kulüp ya da federasyonda) deneyim,

-Antrenör geliştirmede deneyim,

-Mükemmel iletişim becerisi,

-Kendi güvenen, esnek ve motivasyonu yüksek,

-Akıcı İngilizce ve / veya Türkçe konuşmak.