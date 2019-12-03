Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

1 Fenerbahçe-İstanbulspor maçının ilk 11'leri Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek.

2 Alanyaspor Adanaspor'u farklı geçti Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Alanyaspor evinde Adanaspor'u 5-1 mağlup ederek tur atladı. Antalya ekibinde Bammou hat-trick yaparak maça damga vurdu.

3 Engellilere maç öncesi hediye sürprizi BtcTurk Yeni Malatyaspor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile oynadığı maçı izlemeye gelen engelli çocuklar için sürpriz bir program düzenledi.

4 Fatih Terim: Mücadele etmeyince hiçbir şey kazanamayız Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında oyunculara teşekkür eden Fatih Terim, "Puan kaybı için üzüldüm. Ancak golü yedikten sonra yenilgiden kurtulma isyanınız beni sevindirdi" dedi.

5 Mert Müldür Avusturya Milli Takımı'nı reddetti Sassuolo forması giyen Mert Müldür, Avusturya milli takımında oynaması için yapılan teklifi reddetti. Genç oyuncunun, "Ben Türküm ve Türkiye A milli takımında forma giymek istiyorum" dediği öğrenildi.

6 Fenerbahçe, TFF'nin harcama limitini aştı Fenerbahçe futbol takımının gideri, TFF'nin koyduğu harcama limitin yaklaşık 2 katı olarak açıklandı. Sarı-lacivertliler giderlerini azaltamazsa ceza alabilir.

7 Mehmet Demirkol, tekrarlanan penaltıyı yorumladı Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de kullanılan 49 penaltının 31'inde ihlal yapıldığını söyledi. Demirkol, "Fenerbahçe golü atmasaydı, bu penaltı da tekrarlanmayacaktı" dedi.

8 Caner Erkin, Burak Yılmaz'a kızdı Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup'la taraftarları barıştırmaya çalışan Burak Yılmaz'a sert çıktı.

9 6 çocuk babası fanatik Fenerbahçe taraftarı Mardin’in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde yaşayan fanatik Fenerbahçeli Abdurahim Çalış'ın, çocuklarıyla birlikte çekildiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.