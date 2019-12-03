Fenerbahçe-İstanbulspor maçının muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:45'te başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonundan kalan cezası nedeniyle sarı lacivertli taraftarlar tribünde yer alamayacak.
Fenerbahçe'de kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç maç kadrosunda olmayacak. Mücadelede sarı lacivertlilerin sahaya ligde fazla süre alamayan futbolculardan çıkması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Murat, Sadık, Rami, Tolga, Jailson, Tolgay, Deniz, Zaj, Ferdi, Alper.
İstanbulspor: Alperen, Muhsin, Wellington, Etoga, Duhan, Onur, Eslem, Cajic, Mensah, Berkay, Diouf.