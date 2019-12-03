Fenerbahçe-İstanbulspor maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaşlı taraftarlar, 4-1 kazanılan Kayserispor maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı'yı tribüne çağırdı. Avcı ise yapılan bu çağrının ardından taraftarların önünde eğildi.

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Eski başpehlivan, yerine oğlunu yetiştiriyor

Kırkpınar'ın eski başpehlivanlarından, aynı zamanda olimpiyat ikincisi Kenan Şimşek, oğlu Mücahit Furkan Şimşek'in de pehlivan olması için antrenörlüğünü yapıyor.