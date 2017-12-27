Fenerbahçe İstanbulspor'u Soldado'yla devirdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe, Soldado'nun golleriyle 2-0 kazandı.
Maçın kontrolünü ilk 45 dakika boyunca elinde bulunduran Fenerbahçe, yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü devam ettiren Fenerbahçe, 78. dakikada Soldado'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Maçın bitimine kısa bir süre kala bir kez daha sahneye çıkan Roberto Soldado, 89. dakikada farkı ikiye çıkarttı.
Mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanş maçı öncesinde çeyrek final yolunda avantajı yakaladı.