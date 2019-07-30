Fenerbahçe, Jailson için 12 milyon euro istiyor

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de gelecek isimler kadar satılacak oyuncular da merak konusu.

Elif Elmas'ın 16 milyon euroya satılmasının ardından Jailson'un da gitmesi gündemde.

EN YÜKSEK TEKLİF 8 MİLYON EURO

Çin ekibi Shangai SIPG dahil olmak üzere 6 takım Brezilyalı orta saha için teklif yaptı. En yüksek öneri 8 milyon euro veren Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shangai SIPG'e ait.

Ancak Fenerbahçe, 8 milyon euroluk teklife hayır cevabını verirken, Jailson için 12 milyon euro istediğini teklif yapan kulüplere iletti.

Geçen sezon 4 milyon euro bedel karşılığında Brezilya'nın Gremio takımından alınan deneyimli isim 19 maçta Fenerbahçe forması giyerken, 2 gol 1 asistlik performans segiledi.