Fenerbahçe, Janssen'i gönderiyor

Fenerbahçe'de bir yandan seçim heyecanı yaşanırken, bir yanda da transfer çalışmaları devam ediyor.

4 AYDIR SAKAT

Sarı-lacivertli kulüp yeniden yapılanmaya gideceği gelecek sezon için alınacak oyuncuların yanı sıra gönderilecek futbolcuları da belirleyecek. Fenerbahçe'nin göndereceği isimlerin başında ise Vincent Janssen geliyor.

Aralık başında oynanan Bursaspor maçında sakatlanan Hollandalı oyuncu o günden beri yeşil sahalara dönemedi. Yaklaşık 4 aydır Fenerbahçe formasından uzak kalan Janssen'in kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek. İstanbul temsilcisi Janssen'in bonservisini almayacak.