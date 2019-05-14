Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe'de yönetim, gelecek sezon şampiyon olmak için güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.

Çalışmalara şimdiden başlayan sarı-lacivertliler, 10 numara pozisyonu için Dinamo Moskovalı Joaozinho'yu düşünüyor.

HEM 10 NUMAR HEM KANAT

Rus ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı futbolcuyla ilk görüşme gerçekleştirildi.

Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan 30 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşıldığı öğrenildi.

Joaozinho, 10 numara ve sol kanat mevkilerinde oynuyor.

Fenerbahçe Joaozinho'yu transfer ediyor - İZLE