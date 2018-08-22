Fenerbahçe: Josef takımda kalacak

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef'e teklifler yapıldığı haberleri üzerine sarı lacivertli kulüpten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

"O BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Sarı-lacivertli ekibin resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Josef de Souza’ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Josef de Souza takımımız için önemli bir yere sahip olup; kulübümüzün, futbolcumuza dair böyle bir planlaması bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.