Fenerbahçe Josef'i de satıyor

Giuliano'yu Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr'a 10.5 milyon euroya satan Fenerbahçe, Josef de Souza'yı da bir başka Arabistan ekibi Al Ahli'ye satıyor.

BORSAYA BİLDİRİLDİ

Sarı-lacivertli ekip Josef'in transferi konusunda Al Ahli ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli SC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Transfer resmileşmesi durumunda yeni sezonda Arabistan'a giden 3. Fenerbahçe oyuncusu olacak. Daha önce Fernandao, Al Wehda'ya, Giuliano ise Al-Nassr'a imza atmıştı.



İNGİLİZLER DE İSTİYORDU

Josef'i geçtiğimiz sezondan bu yana Crystal Palace ve West Bromwich Albion başta olmak üzere bazı İngiliz kulüpleri de istemişti ancak Fenerbahçe'nin 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep etmesi sonrası transfer gerçekleşmemişti.

TOPAL-JOSEF İKİLİSİ ARTIK YOK

Fenerbahçe'de uzun yıllardır teknik adamlar değişse de değişmeyen Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisi Brezilyalının transferi sonrası bozuluyor.