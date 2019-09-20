Fenerbahçe, Kadıköy'de 14 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi. Sarılacivertliler, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

KADIKÖY'DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 14 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 14 maçta 8 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı.

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 29 lig maçında 21 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.