Fenerbahçe, kadın basketbolunda yüzde 35 küçülecek

Kulübün mali durumu ve koronavirüs sürecinin ekonomik anlamda kendilerini aksiyon almaya mecbur bıraktığını belirten Fenerbahçe Kulübü Kadın Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Kulüp Başkanı Ali Koç'un olağanüstü fedakarlıkları yaptığını da dile getirdi.

''KÜÇÜLME KARARINI DOĞRU BULUYORUM''

Sipahioğlu, "Mali krizlerin dinmediği şu tabloda, alınan küçülme kararını çok doğru buluyorum. Önümüzdeki sezon kadın basketbolda takım bütçesi, yani toplam oyuncu net maaş bütçemiz 1.3 milyon dolar olarak belirlendi. Üzerine bir de bu sezonki gibi değerli sponsorumuz Öznur Kablo ile tekrar bir anlaşma sağlayabilirsek takım bütçesi yükümüzü 1 milyon dolar altı seviyesine çekebileceğiz." ifadelerini kullandı.

''YÜZDE 35 KÜÇÜLECEĞİZ''

Yönetim kurulunun, mevcut şartlar içinde kulüp için doğru bildiğini ve inandığını yapmakla yükümlü olduğunu hatırlatan Sipahioğlu, "Yani geçen sezon yüzde 35 civarında küçülen takım bütçemiz ve yükümüz, bu sezon da yine aynı oranda küçülmeye devam edecek. Önümüzdeki sezon da yüzde 35 küçüleceğiz. Bu rakamları geçmiş yıllarla kıyasladığınız zaman, son 15 yıldaki en düşük takım bütçesine sahip olacağımız söylenebilir." diye konuştu.