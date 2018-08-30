Fenerbahçe Kameni'yi yolluyor

Volkan Demirel'in son yıllardaki kötü performansı sonrası geçen sezon başı takıma kazandırılan ve büyük umutlar bağlanan Kameni, hayal kırıklığı yarattı.

HARUN GELDİ KAMENİ GİDİYOR

Geçtiğimiz sezonun başında Volkan Demirel'den formayı alan ancak yeterli performans gösteremediği için yedek bırakılan Kameni, Fenerbahçe'den ayrılıyor.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda sadece 9 maç oynayabilen ve Volkan'ın arkasında kalan Kamerunlu kalecinin 1 yıllık Fenerbahçe macerası sona eriyor. Bursaspor'dan Harun Tekin'in alınmasıyla sarı-lacivertli ekipteki kaleci sayısı 4'e çıktı. Bunun üzerine de Kameni'nin bileti kesildi.

2 TAKIM İSTİYOR

Yabancı kontenjanını da dolduran Kameni'nin gönderilmesiyle maddi olarak da kar edilmiş olacak.