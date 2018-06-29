Fenerbahçe kamp için Avrupa'ya gidiyor

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminin sona ermesiyle yapılan değişikliklere bir yenisi daha ekleniyor. Sarı-lacivertli ekip 2011 yılından beri sezon başı kampını yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri'nden vazgeçerek Avrupa'ya gidecek.

AVUSTURYA VE HOLLANDA ÖNE ÇIKIYOR

Sportif direktör Comolli, daha önce gidip incelemelerde bulunduğu Düzce'deki tesisleri kamp için yeterli bulmadı. Fenerbahçe, uzun zaman sonra ilk kez Topuk Yaylası'na sezon hazırlıkları için gitmeyecek.

Sarı-lacivertliler, kampı Avrupa'da yapmayı planlıyor. Ön plana çıkan iki ülke Avusturya ve Hollanda. Ayın 8'ine kadar İstanbul'da çalışacak olan Fenerbahçe, 8-18 Temmuz tarihleri arasında ilk kampa gidecek. 21 Temmuz'da Feyenoord ile hazırlık maçı oynanması planlanıyor. Kanarya daha sonra 26-30 Temmuz tarihleri arasında Avrupa'da bir turnuvaya katılacak.

3 adet UEFA standartlarında çim sahanın bulunduğu, 80 oda kapasiteli Topuk Yaylası Tesisleri'ni son senelerde Azerbaycan ve Katar takımları tercih ediyor.