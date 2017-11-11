Fenerbahçe yeni kaptanını arıyor

Fenerbahçe'de kötü gidişata "dur" demek için çare aranıyor. Sarı-lacivertliler geride kalan süreci analiz ederek nerede hata yapıldığını bulmaya çalışıyor. Takımdaki eksiklerden biri de saha içinde liderin olmaması.

HASAN ALİ YETERLİ DEĞİL

Özellikle işler kötü giderken takımı toparlayacak bir saha içi lider ve kaptan eksikliği olduğu tespiti yapıldı. Kaptan Volkan Demirel yedek kaldığı için sahaya kaptan olarak Hasan Ali Kaldırım çıkıyordu. Ancak bu futbolcunun kaptanlık görevini tam olarak yerine getiremediği sonucuna varıldı. Bu nedenle saha içinde yeni bir lider ve kaptan arayışı baş gösterdi.

KAPTANLIK İÇİN 3 İSİM ÖNE ÇIKTI

Arkadaşlarını yönlendirecek, takımın enerjisini, istek ve arzusunu sürekli yukarıda tutacak, öncelikle kötü gidişe isyan edebilecek bir oyuncunun Fenerbahçe'ye şart olduğu görüşü ağırlık kazandı.

Teknik heyet ve yöneticiler konuyu masaya yatırırken birçok isim gündeme geldi. Bu isimlerin başını ise Valbuena, Alper Potuk ve Skrtel çekti. Volkan'ın sahada olmadığı maçlarda bu üç oyuncu 2. veya 3 kaptan olarak düşünülüyor. Alper'in çok fazla ilk 11 şansı bulamadığı gözönüne alındığında Fenerbahçe'nin gelecek haftalarda saha içi liderinin Valbuena olması büyük bir olasılık olarak öne çıkıyor.

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın önümüzdeki hafta içinde bu konu ile ilgili kararını vereceği ve takımla yapacağı toplantıda yeni kaptanları açıklayacağı öğrenildi.