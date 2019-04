Fenerbahçe kaptanları galibiyete inanıyor

Fenerbahçe, bugün sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girmişti.

Ezeli rakiplerine karşı Şükrü Saracoğlu’ndaki performanslarını sürdürmek isteyen kaptanlar Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Topal, dünkü antrenman sonrasında takımla bir toplantı gerçekleştirdi.

KAZANMAKTAN BAŞKA AMACIMIZ YOK

SporAreba'da yer alan habere göre sezon başından bu yana her maçta takıma olan desteklerini gösteren taraftarlara borçlu olduklarını ve ezeli rakiplerine karşı ezici üstünlüklerini sürdürmeleri gerektiğine vurgu yapan kaptan Volkan Demirel, “Bize her zaman destek olan taraftarımızın önünde kazanmaktan başka bir amacımız yok. Önceki maçlarda olduğu gibi sahamızda rakibimizi bir kez daha yenerek taraftarlarımıza olan borcumuzun bir kısmını kapatmak istiyoruz. Takım olarak bunu başaracak güce ve kaliteye sahibiz. Daha önce bu gibi derbilerde gerginlikler çok fazla oldu. Yılların verdiği galibiyet alamama gerginliği saha içerisinde çok farklı noktalara gelebiliyor. Bu da birebir oyun kalitesini etkiliyor. Provokasyona yol açıyor. Kendimize hakim olup, dikkat etmemiz gerekiyor. Biz oyunumuzu oynayıp onları her zamanki sonuca yani artık gelenekleşmiş olana ulaşacağız” dedi.

PUAN DURUMUNA GÜVENMESİNLER

Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım da toplantıyı, “Ligdeki konumumuz ne olursa olsun, Kadıköy’de derbinin tek favorisi her zaman Fenerbahçe’dir. Bu karşılaşmanın camiamız için önemi çok büyük, gereken özeni gösterirsek Galatasaray’ı bir kez daha yenmememiz için hiçbir neden yok. Rakibimiz burada galibiyet tatmadı. Puan durumlarına hiç güvenmesinler! Bu yıl da onlara galibiyet yaşatmayacağız” ifadeleriyle noktaladı.