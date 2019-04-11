Fenerbahçe kaptanları: Yüreğimizle oynayacağız

Süper Lig'in 28. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinden zaferle ayrılarak taraftarını bir nebze olsun mutlu ekmek istiyor.

Fenerbahçe, son 20 yıldır ezeli rakibine Kadıköy'de boyun eğmiyor. Evinde psikolojik üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, bu sene de sahadan galibiyetle ayrılacağına inanıyor.

FENER OL'A BAĞIŞ YAPTILAR

Mali anlamda zor günler yaşayan sarı-lacivertliler FENER OL kampanyasıyla kulübün borçlarını azaltmak için çalışmalara başladı. Bu kampanyaya takımın kaptanları Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım 5 milyon TL bağışta bulundu.

ÖZEL PRİM İSTEMİYORUZ

Derbilerde oyuncuları motive amaçlı verilecek olan galibiyet primi, bu yıl Fenerbahçe cephesinde olmayacak. Takım kaptanları da böyle bir şey talep etmediklerini yönetime bildirildi.

Kaptanlar Volkan, Mehmet Topal ve Hasan Ali, takım olarak aldıkları kararı yönetime bildirdi. Sarı-lacivertli oyuncular “Camiaya borcumuz var. Özel bir prim istemiyoruz” dedi.